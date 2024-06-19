Україна розпочала процедуру вступу до єдиної роумінгової зони

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10265, який спрямований на вступ України до “Єдиної роумінгової зони з ЄС”. Цей закон відкриває шлях до переговорів з Європейським союзом щодо включення України до політики Roam like at home, яка дозволяє громадянам не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет під час подорожей до країн ЄС.

До підписання цього закону жодна країна поза ЄС не приєднувалася до цієї політики, що робить його важливим кроком для України в інтеграції з європейським ринком. Вступ до “Єдиної роумінгової зони” також сприяє зміцненню співпраці з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та допомагає виконати умови для отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у галузі електронних комунікацій.

Таким чином, підписання цього закону відкриває нові перспективи для українців щодо зручності та економії при використанні мобільного зв’язку та інтернету за кордоном, а також зміцнює зв’язки України з Європейським союзом у сфері електронних комунікацій.