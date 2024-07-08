Samsung заробила у другому кварталі в 13 разів більше завдяки хайпу ШІ08.07.24
Samsung Electronics оголосила про 13-кратне зростання прибутку у другому кварталі 2024 року в порівнянні з минулим роком. Очікується, що операційний прибуток компанії за цей період досягне 8,8 трильйона (6,34 мільярда доларів США), що стане найвищим показником з третього кварталу 2022 року.
Основний внесок у це стрімке зростання зробило відновлення напівпровідникового сегменту Samsung. Операційний прибуток цього підрозділу за другий квартал становитиме 4,6 трильйона геть, порівняно зі збитком у 4,36 трильйони геть за той же період минулого року. Попит на чіпи DRAM та NAND Flash, що використовуються у штучному інтелекті (ІІ), значно зріс, що призвело до зростання цін на 13-20%.
Проте мобільний бізнес Samsung зазнав падіння прибутку через зростання витрат на запчастини та маркетинг, а також інвестицій у розробку ШІ-послуг. Кількість проданих смартфонів залишилась на рівні минулого року.
10 липня компанія планує представити свої останні флагманські доладні смартфони Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6, а також кільце для моніторингу здоров’я, яке має конкурувати з продукцією Apple на ринку високоякісних гаджетів.
Аналітики прогнозують, що загальний операційний прибуток Samsung за другий квартал складе від 8,547 трлн. до 8,8 трлн. Докладний звіт про прибуток компанія оприлюднить наприкінці місяця.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Компанія Ugreen відома своєю периферією та цифровими аксесуарами. Сьогодні розповімо про повнорозмірні навушники Ugreen HiTune Max5c, які вкотре ламають стереотипи про бюджетні пристрої.
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Samsung заробила у другому кварталі в 13 разів більше завдяки хайпу ШІSamsung штучний інтелект
Однак мобільний бізнес Samsung зазнав падіння прибутку через зростання витрат на запчастини та маркетинг смартфонів
NordVPN тепер є за замовчуванням у маршрутизаторах ASUSASUS VPN роутер
ASUS та NordVPN оголосили про співпрацю, яка дозволить інтегрувати популярну VPN-мережу безпосередньо до мережевих пристроїв ASUS.