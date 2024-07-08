Samsung заробила у другому кварталі в 13 разів більше завдяки хайпу ШІ

Samsung Electronics оголосила про 13-кратне зростання прибутку у другому кварталі 2024 року в порівнянні з минулим роком. Очікується, що операційний прибуток компанії за цей період досягне 8,8 трильйона (6,34 мільярда доларів США), що стане найвищим показником з третього кварталу 2022 року.

Основний внесок у це стрімке зростання зробило відновлення напівпровідникового сегменту Samsung. Операційний прибуток цього підрозділу за другий квартал становитиме 4,6 трильйона геть, порівняно зі збитком у 4,36 трильйони геть за той же період минулого року. Попит на чіпи DRAM та NAND Flash, що використовуються у штучному інтелекті (ІІ), значно зріс, що призвело до зростання цін на 13-20%.

Проте мобільний бізнес Samsung зазнав падіння прибутку через зростання витрат на запчастини та маркетинг, а також інвестицій у розробку ШІ-послуг. Кількість проданих смартфонів залишилась на рівні минулого року.

10 липня компанія планує представити свої останні флагманські доладні смартфони Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6, а також кільце для моніторингу здоров’я, яке має конкурувати з продукцією Apple на ринку високоякісних гаджетів.

Аналітики прогнозують, що загальний операційний прибуток Samsung за другий квартал складе від 8,547 трлн. до 8,8 трлн. Докладний звіт про прибуток компанія оприлюднить наприкінці місяця.