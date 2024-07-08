Samsung заработала во втором квартале в 13 раз больше благодаря хайпу ИИ

Samsung Electronics объявила о 13-кратном росте прибыли во втором квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что операционная прибыль компании за этот период достигнет 8,8 триллиона вон (6,34 миллиарда долларов США), что станет самым высоким показателем с третьего квартала 2022 года.

Основной вклад в этот стремительный рост внесло восстановление полупроводникового сегмента Samsung. Операционная прибыль этого подразделения за второй квартал составит 4,6 триллиона вон, по сравнению с убытком в 4,36 триллиона вон за тот же период прошлого года. Спрос на чипы DRAM и NAND Flash, используемые в искусственном интеллекте (ИИ), значительно вырос, что привело к росту цен на 13-20%.

Однако мобильный бизнес Samsung потерпел падение прибыли из-за роста расходов на запчасти и маркетинг, а также инвестиций в разработку ИИ-услуг. Количество проданных смартфонов осталось на уровне прошлого года.

10 июля компания планирует представить свои последние флагманские складные смартфоны Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6, а также кольцо для мониторинга здоровья, которое должно конкурировать с продукцией Apple на рынке высококачественных гаджетов.

Аналитики прогнозируют, что общая операционная прибыль Samsung за второй квартал составит от 8,547 трлн вон до 8,8 трлн вон. Подробный отчет о прибыли компания обнародует в конце месяца.