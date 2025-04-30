Neuralink втретє успішно вживив чіп у мозок людини30.04.25
Стартап Neuralink, заснований Ілоном Маском, провів третю успішну операцію імплантації нейрочіпа в мозок людини. Цього разу пацієнтом став Бредфорд Сміт, який страждає на бічний аміотрофічний склероз — важке прогресуюче захворювання центральної нервової системи. Він став третьою людиною у світі, якій вживили чіп Neuralink, і першою серед тих, хто повністю втратив здатність до вербального спілкування.
За допомогою імплантованого пристрою, який фіксує нейронні сигнали та перетворює їх на команди для управління зовнішніми пристроями, Сміт отримав можливість взаємодіяти з комп’ютером силою думки. Тепер він може спілкуватися з іншими користувачами, запросивши всіх охочих до діалогу на платформі X. Бредфорд пообіцяв відповідати на питання, наскільки дозволить його стан.
Окремо зазначається, що раніше найвідомішою людиною з таким діагнозом був астрофізик Стівен Хокінг. Свого часу він користувався іншими технологіями – керуючи комп’ютером за допомогою погляду та рухів одного пальця, оскільки на той момент нейроінтерфейси ще не були доступні.
Ілон Маск представив проект Neuralink Blindsight, який обіцяє стати революцією в галузі офтальмології та повернути зір сліпим людям, включаючи тих, хто не бачив від народження. Технологія, що розробляється компанією Neuralink, передбачає вживлення імпланта в кору головного мозку, обминаючи пошкоджені зорові органи та безпосередньо стимулюючи області, що відповідають за обробку візуальних сигналів.
На початкових етапах ця технологія зможе надавати зображення з роздільною здатністю, порівнянним з 8-бітною графікою старих консолей, таких як Atari. Ця обмежена якість зображення буде достатньо для того, щоб допомогти користувачам орієнтуватися у просторі та розпізнавати прості об’єкти та форми. Маск, однак, упевнений, що згодом Blindsight зможе не тільки відновити людський зір, а й перевершити його, надаючи можливість бачити в інфрачервоному, ультрафіолетовому та навіть радіодіапазоні.
Проект вже отримав схвалення FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США), що надав йому статус «проривного пристрою», що дозволяє розпочати випробування на добровольцях.
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