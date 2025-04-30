Neuralink в третий раз успешно вживил чип в мозг человека30.04.25
Стартап Neuralink, основанный Илоном Маском, провёл третью успешную операцию по имплантации нейрочипа в мозг человека. На этот раз пациентом стал Брэдфорд Смит, страдающий боковым амиотрофическим склерозом — тяжёлым прогрессирующим заболеванием центральной нервной системы. Он стал третьим человеком в мире, которому вживили чип Neuralink, и первым среди тех, кто полностью утратил способность к вербальному общению.
С помощью имплантированного устройства, которое фиксирует нейронные сигналы и превращает их в команды для управления внешними устройствами, Смит получил возможность взаимодействовать с компьютером силой мысли. Теперь он может общаться с другими пользователями, пригласив всех желающих к диалогу на платформе X. Брэдфорд пообещал отвечать на вопросы, насколько позволит его состояние.
Отдельно отмечается, что ранее самым известным человеком с таким диагнозом был астрофизик Стивен Хокинг. В своё время он пользовался другими технологиями — управляя компьютером с помощью взгляда и движений одного пальца, поскольку на тот момент нейроинтерфейсы ещё не были доступны.
Илон Маск представил проект Neuralink Blindsight, который обещает стать революцией в области офтальмологии и вернуть зрение слепым людям, включая тех, кто не видел с рождения. Технология, разрабатываемая компанией Neuralink, предполагает вживление импланта в кору головного мозга, обходя поврежденные зрительные органы и напрямую стимулируя области, отвечающие за обработку визуальных сигналов.
На начальных этапах эта технология сможет предоставлять изображения с разрешением, сравнимым с 8-битной графикой старых консолей, таких как Atari. Это ограниченное качество изображения будет достаточно для того, чтобы помочь пользователям ориентироваться в пространстве и распознавать простые объекты и формы. Маск, однако, уверен, что со временем Blindsight сможет не только восстановить человеческое зрение, но и превзойти его, предоставляя возможность видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже радиодиапазоне.
Проект уже получил одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), присвоившего ему статус «прорывного устройства», что позволяет начать испытания на добровольцах.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Neuralink в третий раз успешно вживил чип в мозг человека Илон Маск медицина
Брэдфорд Смит стал третьим человеком в мире, которому вживили чип Neuralink, и первым среди тех, кто полностью утратил способность к вербальному общению.
Serene Cleaver — клавиатура с беспроводными, магнитными переключателями клавиатура
Компания Serene Industries представила новую механическую клавиатуру премиум-класса Cleaver, уже доступную для предварительного заказа.
Neuralink в третий раз успешно вживил чип в мозг человека
NASA сделала орбитальное фото поездки марсохода Curiosity
Открыть PDF на Android теперь можно без сторонних приложений
Redmi Monitor G Pro 27U — один из самых дорогих мониторов Xiaomi
Google еще больше минимизирует интерфейс YouTube
Смартфон-раскладушка Motorola Razr 60 Ultra получил 7-дюймовый экран, Snapdragon 8 Elite, три камеры по 50 Мпикс
Adobe Photoshop получил ИИ-помощника
Google отказалась от чипов Samsung из-за их перегрева
Meta попробует уменьшить количество спама в ленте Facebook
Razer Pro Click V2 — первая вертикальная мышка компании