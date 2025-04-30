Neuralink в третий раз успешно вживил чип в мозг человека

Стартап Neuralink, основанный Илоном Маском, провёл третью успешную операцию по имплантации нейрочипа в мозг человека. На этот раз пациентом стал Брэдфорд Смит, страдающий боковым амиотрофическим склерозом — тяжёлым прогрессирующим заболеванием центральной нервной системы. Он стал третьим человеком в мире, которому вживили чип Neuralink, и первым среди тех, кто полностью утратил способность к вербальному общению.

С помощью имплантированного устройства, которое фиксирует нейронные сигналы и превращает их в команды для управления внешними устройствами, Смит получил возможность взаимодействовать с компьютером силой мысли. Теперь он может общаться с другими пользователями, пригласив всех желающих к диалогу на платформе X. Брэдфорд пообещал отвечать на вопросы, насколько позволит его состояние.

Отдельно отмечается, что ранее самым известным человеком с таким диагнозом был астрофизик Стивен Хокинг. В своё время он пользовался другими технологиями — управляя компьютером с помощью взгляда и движений одного пальца, поскольку на тот момент нейроинтерфейсы ещё не были доступны.

Илон Маск представил проект Neuralink Blindsight, который обещает стать революцией в области офтальмологии и вернуть зрение слепым людям, включая тех, кто не видел с рождения. Технология, разрабатываемая компанией Neuralink, предполагает вживление импланта в кору головного мозга, обходя поврежденные зрительные органы и напрямую стимулируя области, отвечающие за обработку визуальных сигналов.

На начальных этапах эта технология сможет предоставлять изображения с разрешением, сравнимым с 8-битной графикой старых консолей, таких как Atari. Это ограниченное качество изображения будет достаточно для того, чтобы помочь пользователям ориентироваться в пространстве и распознавать простые объекты и формы. Маск, однако, уверен, что со временем Blindsight сможет не только восстановить человеческое зрение, но и превзойти его, предоставляя возможность видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже радиодиапазоне.

Проект уже получил одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), присвоившего ему статус «прорывного устройства», что позволяет начать испытания на добровольцах.