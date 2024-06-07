Jon Peddie Research: постачання процесорів для ПК зросло на 15 млн штук у порівнянні з 1-м кварталом роком раніше

Аналітична фірма Jon Peddie Research (JPR) опублікувала нові дані про постачання центральних процесорів (CPU) та графічних ядер (GPU) для персональних комп’ютерів за перший квартал 2024 року.

За підрахунками експертів, постачання CPU зросло на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року — 62 мільйони проти 47 мільйонів одиниць. Найбільше зростання було зафіксовано у мобільному сегменті. В результаті, співвідношення постачання процесорів для десктопів і ноутбуків склало 27% проти 73% відповідно.

Постачання графічних ядер для ПК, включаючи як дискретні GPU, так і вбудовані в процесор графічні блоки (iGPU), досягли 70 мільйонів одиниць, що приблизно на 28% більше, ніж торік. Більшість сучасних процесорів Intel та AMD мають вбудовані графічні блоки, що також враховувалося у цих даних.

Лідером з постачання GPU та iGPU для ПК залишається корпорація Intel з часткою ринку в 66%. NVIDIA займає друге місце з показником 18%, а AMD на третьому місці з часткою 16%.

