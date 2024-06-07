Jon Peddie Research: поставки процессоров для ПК выросли на 15 млн штук в сравнении с 1-м кварталом годом ранее07.06.24
Аналитическая фирма Jon Peddie Research (JPR) опубликовала свежие данные о поставках центральных процессоров (CPU) и графических ядер (GPU) для персональных компьютеров за первый квартал 2024 года.
По подсчетам экспертов, поставки CPU выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 62 миллиона против 47 миллионов единиц. Наибольший рост был зафиксирован в мобильном сегменте. В результате, соотношение поставок процессоров для десктопов и ноутбуков составило 27% против 73% соответственно.
Поставки графических ядер для ПК, включая как дискретные GPU, так и встроенные в процессор графические блоки (iGPU), достигли 70 миллионов единиц, что примерно на 28% больше, чем в прошлом году. Большинство современных процессоров Intel и AMD имеют встроенные графические блоки, что также учитывалось в этих данных.
Лидером по поставкам GPU и iGPU для ПК остается корпорация Intel с долей рынка в 66%. NVIDIA занимает второе место с показателем 18%, а AMD на третьем месте с долей 16%.
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