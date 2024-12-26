Apple можливо випустить розумний дверний дзвінок з Face ID26.12.24
Apple розробляє розумний дверний дзвінок із підтримкою Face ID для автоматичного розблокування дверей. За даними Bloomberg, пристрій буде сумісний із замками, що підтримують HomeKit, а також може поставлятися з власним замком у рамках партнерства з виробниками.
Технологія розпізнавання облич дозволить мешканцям автоматично відчиняти двері, забезпечуючи високий рівень безпеки. Продукт знаходиться на ранній стадії розробки та може з’явитися на ринку наприкінці наступного року.
Apple також працює над камерою безпеки для внутрішнього використання, яка буде інтегрована з новим розумним домашнім хабом. Системи будуть акцентувати увагу на конфіденційності даних, допомагаючи Apple конкурувати з Amazon Ring та Google Nest.
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