Apple возможно разрабатывает умный дверной звонок с Face ID26.12.24
Apple разрабатывает умный дверной звонок с поддержкой Face ID для автоматического разблокирования дверей. По данным Bloomberg, устройство будет совместимо с замками, поддерживающими HomeKit, а также может поставляться с собственным замком в рамках партнерства с производителями.
Технология распознавания лиц позволит жителям автоматически открывать дверь, обеспечивая высокий уровень безопасности. Продукт находится на ранней стадии разработки и может появиться на рынке в конце следующего года.
Apple также работает над камерой безопасности для внутреннего использования, которая будет интегрирована с новым умным домашним хабом. Системы будут акцентировать внимание на конфиденциальности данных, помогая Apple конкурировать с Amazon Ring и Google Nest.
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