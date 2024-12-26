Apple возможно разрабатывает умный дверной звонок с Face ID

Apple разрабатывает умный дверной звонок с поддержкой Face ID для автоматического разблокирования дверей. По данным Bloomberg, устройство будет совместимо с замками, поддерживающими HomeKit, а также может поставляться с собственным замком в рамках партнерства с производителями.

Технология распознавания лиц позволит жителям автоматически открывать дверь, обеспечивая высокий уровень безопасности. Продукт находится на ранней стадии разработки и может появиться на рынке в конце следующего года.

Apple также работает над камерой безопасности для внутреннего использования, которая будет интегрирована с новым умным домашним хабом. Системы будут акцентировать внимание на конфиденциальности данных, помогая Apple конкурировать с Amazon Ring и Google Nest.