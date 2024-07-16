AMD купила за 665 млн доларів найбільшу приватну ШІ-лабораторію в Європі – Silo AI

Компанія AMD вирішила зміцнити свої позиції у сфері штучного інтелекту, придбавши фінську компанію Silo AI, найбільшу приватну ШІ-лабораторію в Європі. Silo AI займається розробкою спеціалізованих моделей, платформ та готових рішень у галузі штучного інтелекту. Сума угоди становила 665 мільйонів доларів.

Генеральний директор Silo AI, Пітер Сарлін (Peter Sarlin), продовжить керувати своєю командою дослідників та інженерів, тепер у складі AMD Artificial Intelligence Group. AMD планує завершити операцію до кінця поточного року.

З 2010 року частина команди Silo AI займається створенням рішень штучного інтелекту, які використовують організації по всьому світу. Компанія Silo AI була заснована в 2017 році для залучення фахівців світового рівня в галузі ІІ та надання корпораціям можливості впроваджувати передові технології ШІ за допомогою цих фахівців. Компанія Silo AI з Гельсінкі (Фінляндія). Спектр клієнтів охоплює різні ринки, серед клієнтів – Allianz, Philips, Rolls-Royce та Unilever. Крім того, Silo AI створює сучасні багатомовні LLM з відкритим вихідним кодом, такі як Poro та Viking, на платформах AMD на додаток до своєї платформи моделей SiloGen.