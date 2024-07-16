AMD купила за 665 млн долларов крупнейшую частную ИИ-лабораторию в Европе — Silo AI

Компания AMD решила укрепить свои позиции в сфере искусственного интеллекта, приобретя финскую компанию Silo AI, крупнейшую частную ИИ-лабораторию в Европе. Silo AI занимается разработкой специализированных моделей, платформ и готовых решений в области искусственного интеллекта. Сумма сделки составила 665 миллионов долларов.

Генеральный директор Silo AI, Питер Сарлин (Peter Sarlin), продолжит руководить своей командой исследователей и инженеров, теперь в составе AMD Artificial Intelligence Group. AMD планирует завершить сделку до конца текущего года.

С 2010 года часть команды Silo AI занимается созданием решений искусственного интеллекта, которые используются организациями по всему миру. Компания Silo AI была основана в 2017 году для привлечения специалистов мирового уровня в области ИИ и предоставления корпорациям возможности внедрять передовые технологии ИИ с помощью этих специалистов. Компания Silo AI из Хельсинки (Финляндия). Спектр клиентов охватывает различные рынки, среди клиентов — Allianz, Philips, Rolls-Royce и Unilever. Кроме того, Silo AI создает современные многоязычные LLM с открытым исходным кодом, такие как Poro и Viking, на платформах AMD в дополнение к своей платформе моделей SiloGen.