Альфа-тест Delta Force: Hawk Ops розпочнеться у липні. Брати участь можуть всі бажаючі

Розробники умовно-безкоштовного шутера Delta Force: Hawk Ops із студії Team Jade оголосили про проведення альфа-тестування гри, яке розпочнеться 18 липня на ПК.

Щоб взяти участь, необхідно подати заявку на сайті або Steam, а також можна виграти ключ у роздачі в соцмережах або отримати його за перегляд стримів на Twitch.

Дата релізу Delta Force: Hawk Ops наразі невідома. Гра розробляється для PC (Steam, EGS), Xbox, PlayStation, iOS та Android.

В альфа-версії Delta Force: Hawk Ops будуть доступні два мережеві режими:

Hazard Operations — PvPvE-матчі, аналогічні режиму DMZ із Call of Duty.

Havoc Warfare — класичні онлайн-баталії на просторих картах із великою кількістю військової техніки, що нагадують серію Battlefield.

Гравці зможуть вибрати із шести унікальних персонажів, скористатися 40 видами зброї та системою кастомізації озброєння. Сюжетний режим та підтримка геймпадів в альфа-версії будуть недоступні, а прогрес не можна буде перенести на повну версію гри.

Перед альфа-тестуванням пройде невелике технічне тестування, учасникам якого заборонено ділитися інформацією про гру, але це обмеження зніметься з 18 липня. Між Steam-версією та власним лаунчером розробників передбачений крос-плей та крос-прогрес.

Мінімальні системні вимоги гриDelta Force: Hawk Ops для участі у тестуванні:

процесор: Intel Core i3-4150 або AMD FX-6300;

оперативна пам’ять: 12 ГБ;

відеокарт: NVIDIA Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380;

місце на накопичувачі: 50 ГБ HDD.