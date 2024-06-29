Альфа-тест Delta Force: Hawk Ops начнется в июле. Участвовать могут все желющие29.06.24
Разработчики условно-бесплатного шутера Delta Force: Hawk Ops из студии Team Jade объявили о проведении альфа-тестирования игры, которое начнется 18 июля на ПК.
Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте или в Steam, а также можно выиграть ключ в раздаче в соцсетях или получить его за просмотр стримов на Twitch.
Дата релиза Delta Force: Hawk Ops пока неизвестна. Игра разрабатывается для PC (Steam, EGS), Xbox, PlayStation, iOS и Android.
В альфа-версии Delta Force: Hawk Ops будут доступны два сетевых режима:
- Hazard Operations — PvPvE-матчи, аналогичные режиму DMZ из Call of Duty.
- Havoc Warfare — классические онлайн-баталии на просторных картах с большим количеством военной техники, напоминающие серию Battlefield.
Игроки смогут выбрать из шести уникальных персонажей, воспользоваться 40 видами оружия и системой кастомизации вооружения. Сюжетный режим и поддержка геймпадов в альфа-версии будут недоступны, а прогресс нельзя будет перенести в полную версию игры.
Перед альфа-тестированием пройдет небольшое техническое тестирование, участникам которого запрещено делиться информацией об игре, но это ограничение снимется с 18 июля. Между Steam-версией и собственным лаунчером разработчиков предусмотрен кросс-плей и кросс-прогресс.
Минимальные системные требования игры Delta Force: Hawk Ops для участия в тестировании:
- процессор: Intel Core i3-4150 или AMD FX-6300;
- оперативная память: 12 ГБ;
- видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380;
- место на накопителе: 50 ГБ HDD.
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Альфа-тест Delta Force: Hawk Ops начнется в июле. Участвовать могут все желющиеигры
Разработчики условно-бесплатного шутера Delta Force: Hawk Ops из студии Team Jade объявили о проведении альфа-тестирования игры, которое начнется 18 июля на ПК.
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