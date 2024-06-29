Альфа-тест Delta Force: Hawk Ops начнется в июле. Участвовать могут все желющие

Разработчики условно-бесплатного шутера Delta Force: Hawk Ops из студии Team Jade объявили о проведении альфа-тестирования игры, которое начнется 18 июля на ПК.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте или в Steam, а также можно выиграть ключ в раздаче в соцсетях или получить его за просмотр стримов на Twitch.

Дата релиза Delta Force: Hawk Ops пока неизвестна. Игра разрабатывается для PC (Steam, EGS), Xbox, PlayStation, iOS и Android.

В альфа-версии Delta Force: Hawk Ops будут доступны два сетевых режима:

Hazard Operations — PvPvE-матчи, аналогичные режиму DMZ из Call of Duty.

Havoc Warfare — классические онлайн-баталии на просторных картах с большим количеством военной техники, напоминающие серию Battlefield.

Игроки смогут выбрать из шести уникальных персонажей, воспользоваться 40 видами оружия и системой кастомизации вооружения. Сюжетный режим и поддержка геймпадов в альфа-версии будут недоступны, а прогресс нельзя будет перенести в полную версию игры.

Перед альфа-тестированием пройдет небольшое техническое тестирование, участникам которого запрещено делиться информацией об игре, но это ограничение снимется с 18 июля. Между Steam-версией и собственным лаунчером разработчиков предусмотрен кросс-плей и кросс-прогресс.

Минимальные системные требования игры Delta Force: Hawk Ops для участия в тестировании:

процессор: Intel Core i3-4150 или AMD FX-6300;

оперативная память: 12 ГБ;

видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380;

место на накопителе: 50 ГБ HDD.