TWS-наушники Sony WF-C710N получили прозрачный корпус23.06.25
Sony анонсировала старт официальных продаж беспроводных наушников WF-C710N в Украине. Новинка приходит на смену модели WF-C700N и предлагает улучшенное активное шумоподавление и ряд новых функций.
Наушники оснащены двумя микрофонами в каждом корпусе для более точного подавления внешних звуков и поддерживают адаптивное управление звуком — ИИ самостоятельно определяет, когда активировать режим прозрачности в зависимости от окружения.
Характеристики Sony WF-C710N
Время автономной работы составляет до 30 часов с учетом зарядного кейса, а быстрая зарядка за 5 минут обеспечит до часа прослушивания. Среди других особенностей — 5-мм драйверы, поддержка технологии DSEE, эквалайзер через приложение Sony Sound Connect, защита IPX4, поддержка 360 Reality Audio, голосовые помощники Google Assistant и Alexa, а также сенсорное управление.
Sony WF-C710N будут доступны в четырех цветах: черном, белом, розовом и новом прозрачно-синем. Рекомендованная цена — 4 500 грн. Продажи стартуют с 1 июля в магазинах Sony Centre и у официальных партнеров.
Вместе с релизом WF-C710N, Sony обновила и цветовые решения других моделей: WH-CH720N теперь доступны в розовом, а WH-CH520 — также в лимонном оттенке.
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