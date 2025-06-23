TWS-навушники Sony WF-C710N отримали прозорий корпус23.06.25
Sony анонсувала старт офіційного продажу бездротових навушників WF-C710N в Україні. Новинка приходить на зміну моделі WF-C700N і пропонує покращене активне шумозаглушення та ряд нових функцій.
Навушники оснащені двома мікрофонами в кожному корпусі для більш точного придушення зовнішніх звуків та підтримують адаптивне керування звуком — ШІ самостійно визначає, коли активувати режим прозорості залежно від оточення.
Характеристики Sony WF-C710N
Час автономної роботи складає до 30 годин з урахуванням зарядного кейсу, а швидке заряджання за 5 хвилин забезпечить до години прослуховування. Серед інших особливостей – 5-мм драйвери, підтримка технології DSEE, еквалайзер через Sony Sound Connect, захист IPX4, підтримка 360 Reality Audio, голосові помічники Google Assistant і Alexa, а також сенсорне управління.
Sony WF-C710N будуть доступні в чотирьох кольорах: чорному, білому, рожевому і новому прозоро-синьому. Рекомендована ціна – 4 500 грн. Продаж стартує з 1 липня в магазинах Sony Centre і в офіційних партнерів.
Разом з релізом WF-C710N, Sony оновила і колірні рішення інших моделей: WH-CH720N тепер доступні в рожевому, а WH-CH520 також у лимонному відтінку.
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