TWS-наушники JBL Live Flex 3 с кейсом оснащенным сенсорным экраном стоят $210

Компания JBL представила новую модель беспроводных наушников JBL Live Flex 3, главной особенностью которых является встроенный сенсорный дисплей в зарядном футляре. Их впервые показали на выставке CES в Лас Вегасе.

Пользователи могут персонализировать обои для экрана и управлять функциями, такими как воспроизведение и переключение песен, режим шумоподавления и звуковые эффекты, непосредственно с дисплея. Наушники оснащены 12-миллиметровыми динамическими драйверами и поддерживают полноценное адаптивное шумоподавление с использованием четырёх микрофонов.

Беспроводное подключение осуществляется через Bluetooth 5.3. Наушники имеют класс защиты IP55, что означает устойчивость к влаге, брызгам и пыли. Общая автономная работа составляет до 50 часов, а зарядный кейс поддерживает быструю зарядку, обеспечивая 4 часа воспроизведения всего за 10 минут зарядки. JBL Live Flex 3 будут доступны по цене $212 и поступят в продажу 17 июня.