TWS-навушники JBL Live Flex 3 з кейсом оснащеним сенсорним екраном коштують $21014.06.24
Компанія JBL представила нову модель бездротових навушників JBL Live Flex 3, головною особливістю яких є вбудований дисплей сенсорний в зарядному футлярі. Їх уперше показали на виставці CES у Лас Вегасі.
Користувачі можуть персоналізувати шпалери для екрана та керувати функціями, такими як відтворення та перемикання пісень, режим шумопоглинання та звукові ефекти безпосередньо з дисплея. Навушники оснащені 12-міліметровими динамічними драйверами та підтримують повноцінне адаптивне шумозаглушення з використанням чотирьох мікрофонів.
Бездротове підключення здійснюється через Bluetooth 5.3. Навушники мають клас захисту IP55, що означає стійкість до вологи, бризків та пилу. Загальна автономна робота складає до 50 годин, а зарядний кейс підтримує швидку зарядку, забезпечуючи 4 години відтворення лише за 10 хвилин заряджання. JBL Live Flex 3 будуть доступні за ціною $212 і надійдуть у продаж 17 червня.
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Недорогий Wi-Fi маршрутизатор може здатися недостатньо продуктивним для ігор та стрімінгових сервісів, але в міру підготовки огляду ASUS RT-AX52 з’ясувалося, що це не так.
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
TWS-навушники JBL Live Flex 3 з кейсом оснащеним сенсорним екраном коштують $210Bluetooth JBL навушники
Компанія JBL представила нову модель бездротових навушників Live Flex 3, головною особливістю яких є вбудований дисплей сенсорний в зарядному футлярі.
Монітор AOC 24B15H2 з екраном на 23.8 дюймів та підтримкою 100 Гц коштує $69AOC монiтор
Монітор AOC 24B15H2 оснащений 23.8-дюймовим Full HD IPS-панеллю з частотою оновлення 100 Гц. Екран має яскравість 250 нит і контрастність 20 000 000:1