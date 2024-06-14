TWS-навушники JBL Live Flex 3 з кейсом оснащеним сенсорним екраном коштують $210

Компанія JBL представила нову модель бездротових навушників JBL Live Flex 3, головною особливістю яких є вбудований дисплей сенсорний в зарядному футлярі. Їх уперше показали на виставці CES у Лас Вегасі.

Користувачі можуть персоналізувати шпалери для екрана та керувати функціями, такими як відтворення та перемикання пісень, режим шумопоглинання та звукові ефекти безпосередньо з дисплея. Навушники оснащені 12-міліметровими динамічними драйверами та підтримують повноцінне адаптивне шумозаглушення з використанням чотирьох мікрофонів.

Бездротове підключення здійснюється через Bluetooth 5.3. Навушники мають клас захисту IP55, що означає стійкість до вологи, бризків та пилу. Загальна автономна робота складає до 50 годин, а зарядний кейс підтримує швидку зарядку, забезпечуючи 4 години відтворення лише за 10 хвилин заряджання. JBL Live Flex 3 будуть доступні за ціною $212 і надійдуть у продаж 17 червня.