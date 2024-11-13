TSMC прекратила поставки современных чипов в Китай

Компания TSMC, крупнейший контрактный производитель полупроводников, объявила, что с 11 ноября прекратит поставки китайским компаниям чипов, изготовленных по техпроцессам 7 нм и более передовым. Этот шаг направлен на соблюдение экспортных ограничений США, которые усиливаются на фоне обострения чиповой войны между США и Китаем.

По данным источников, ограничение не повлияет на заказы китайских компаний для других секторов, таких как мобильная связь, и общее влияние на выручку TSMC будет минимальным. Ранее компания уведомила американские власти о попытках одного из китайских клиентов, вероятно дизайнера чипов Sophgo, обойти запреты, размещая заказы на чип, аналогичный GPU Huawei Ascend 910B. В итоге поставки этому клиенту были приостановлены. Министерство торговли США потребовало от TSMC прекратить такие поставки без соответствующих лицензий, подчеркивая сложное положение производителя в глобальной цепочке поставок.

Старший вице-президент TSMC Клифф Хоу заявил, что к концу 2024 года производство полупроводников на Тайване вырастет на 22%, достигнув 5,3 триллиона тайваньских долларов (164,2 миллиарда долларов США). Рост в значительной степени обусловлен экономическим развитием и технологическим прогрессом в области искусственного интеллекта.

Тайвань продолжает оставаться мировым лидером в сфере производства полупроводников, которые необходимы для множества отраслей, включая электронику, энергетические системы и аэрокосмическую промышленность. TSMC контролирует более половины мирового рынка производства микросхем, среди её основных клиентов числятся такие гиганты, как Apple и NVIDIA.