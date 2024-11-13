TSMC припинила постачання сучасних чіпів до Китаю13.11.24
Компанія TSMC, найбільший контрактний виробник напівпровідників, оголосила, що з 11 листопада припинить постачання китайським компаніям чіпів, виготовлених за техпроцесами 7 нм та більш передовими. Цей крок спрямований на дотримання експортних обмежень США, які посилюються на тлі загострення війни чипу між США і Китаєм.
За даними джерел, обмеження не вплине на замовлення китайських компаній для інших секторів, таких як мобільний зв’язок, і загальний вплив на прибуток TSMC буде мінімальним. Раніше компанія повідомила американську владу про спроби одного з китайських клієнтів, ймовірно дизайнера чіпів Sophgo, обійти заборони, розміщуючи замовлення на чіп, аналогічний GPU Huawei Ascend 910B. У результаті постачання цьому клієнту було припинено. Міністерство торгівлі США вимагало від TSMC припинити такі поставки без відповідних ліцензій, наголошуючи на складному становищі виробника в глобальному ланцюжку поставок.
Старший віце-президент TSMC Кліфф Хоу заявив, що до кінця 2024 року виробництво напівпровідників на Тайвані зросте на 22%, досягнувши 5,3 трильйона тайванських доларів (164,2 мільярда доларів США). Зростання значною мірою обумовлено економічним розвитком та технологічним прогресом у галузі штучного інтелекту.
Тайвань продовжує залишатися світовим лідером у сфері виробництва напівпровідників, які необхідні для багатьох галузей, включаючи електроніку, енергетичні системи та аерокосмічну промисловість. TSMC контролює більше половини світового ринку виробництва мікросхем, серед її основних клієнтів числяться такі гіганти, як Apple та NVIDIA.
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