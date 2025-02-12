TSMC ограничит заказы из Китая на чипы 16 нм12.02.25
TSMC усиливает контроль над поставками полупроводников в Китай, распространяя ограничения на продукцию, выпускаемую по техпроцессу 16 нм. Ранее ограничения касались только более передовых технологий — 7 нм и тоньше, но теперь компания уведомляет клиентов о новых правилах, согласно которым поставки возможны только при условии финальной упаковки чипов через одобренные OSAT-компании. Это должно повысить прозрачность цепочки поставок.
Одним из факторов, повлиявших на решение TSMC, могут быть ужесточённые торговые меры со стороны США, особенно в контексте политики нового президента Дональда Трампа. Дополнительная осторожность производителя связана и с недавними случаями, когда в китайских чипах Huawei обнаруживались кристаллы TSMC, заказанные через посредников.
Китайские компании уже начали адаптироваться к новым условиям, перемещая заказы на упаковку в одобренные OSAT-компании. Однако для TSMC этот сегмент бизнеса приносит менее 10% выручки, поэтому потенциальные потери не критичны. В то же время Китай располагает собственными мощностями по производству 16-нм и 18-нм чипов, что позволяет ему выпускать продукцию для зарубежных рынков, включая автопроизводителей из США и Европы.
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