TSMC обмежить замовлення з Китаю на чіпи 16 нм12.02.25
TSMC посилює контроль над постачанням напівпровідників до Китаю, поширюючи обмеження на продукцію, що випускається за техпроцесом 16 нм. Раніше обмеження стосувалися лише передових технологій — 7 нм і тонше, але тепер компанія повідомляє клієнтів про нові правила, згідно з якими постачання можливе лише за умови фінальної упаковки чіпів через схвалені OSAT-компанії. Це має підвищити прозорість ланцюжка постачання.
Одним із факторів, що вплинули на рішення TSMC, можуть бути жорсткі торгові заходи з боку США, особливо в контексті політики нового президента Дональда Трампа. Додаткова обережність виробника пов’язана з недавніми випадками, коли в китайських чіпах Huawei виявлялися кристали TSMC, замовлені через посередників.
Китайські компанії вже почали адаптуватися до нових умов, переміщуючи замовлення на упаковку до схвалених OSAT-компаній. Однак для TSMC цей сегмент бізнесу приносить менше ніж 10% виручки, тому потенційні втрати не критичні. У той же час Китай має власні потужності з виробництва 16-нм і 18-нм чіпів, що дозволяє йому випускати продукцію для зарубіжних ринків, включаючи автовиробників із США та Європи.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Нова клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто пропонує фірмово високу якість та механічні перемикачі. Вона також дає змогу змінювати деякі параметри спрацьовування кнопок. Розкажемо докладніше
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
TSMC обмежить замовлення з Китаю на чіпи 16 нм Китай процесор
TSMC посилює контроль над постачанням напівпровідників до Китаю, поширюючи обмеження на продукцію, що випускається за техпроцесом 16 нм.
Електроскутер Suzuki e-Address із запасом ходу 87 км з’явиться у продажу до кінця 2025 року електротранспорт
Suzuki e-Address отримав 17-літровий відсік під сидінням, світлодіодне освітлення та 4,2-дюймовий TFT-дисплей з можливістю підключення смартфона.
TSMC обмежить замовлення з Китаю на чіпи 16 нм
Електроскутер Suzuki e-Address із запасом ходу 87 км з’явиться у продажу до кінця 2025 року
ШІ-відеогенератор OmniHuman-1 від власників TikTok створює надреалістичні відео з будь-якого фото
ChatGPT Search став безкоштовним для всіх
Ноутбуки Acer Predator Helios Neo 16 AI та Neo 18 AI з RTX 5070 отримали Core Ultra 9 та GeForce RTX 5070 Ti
Warner Bros. опублікувала на YouTube понад 30 старих фільмів
Як комісії gas впливають на популярність токенів BSC
AMD заробила $7,7 млрд виручки у 2024 році