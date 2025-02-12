TSMC обмежить замовлення з Китаю на чіпи 16 нм

TSMC посилює контроль над постачанням напівпровідників до Китаю, поширюючи обмеження на продукцію, що випускається за техпроцесом 16 нм. Раніше обмеження стосувалися лише передових технологій — 7 нм і тонше, але тепер компанія повідомляє клієнтів про нові правила, згідно з якими постачання можливе лише за умови фінальної упаковки чіпів через схвалені OSAT-компанії. Це має підвищити прозорість ланцюжка постачання.

Одним із факторів, що вплинули на рішення TSMC, можуть бути жорсткі торгові заходи з боку США, особливо в контексті політики нового президента Дональда Трампа. Додаткова обережність виробника пов’язана з недавніми випадками, коли в китайських чіпах Huawei виявлялися кристали TSMC, замовлені через посередників.

Китайські компанії вже почали адаптуватися до нових умов, переміщуючи замовлення на упаковку до схвалених OSAT-компаній. Однак для TSMC цей сегмент бізнесу приносить менше ніж 10% виручки, тому потенційні втрати не критичні. У той же час Китай має власні потужності з виробництва 16-нм і 18-нм чіпів, що дозволяє йому випускати продукцію для зарубіжних ринків, включаючи автовиробників із США та Європи.