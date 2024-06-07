TP-Link TL-WR1502X — компактный маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6 и режима 3G/4G USB-модема07.06.24
Сто лет не слышали ничего от компании TP-Link. TP-Link представила новый маршрутизатор для путешествий TL-WR1502X, который можно использовать как 3G/4G USB-модем или мобильную точку доступа. Компактный маршрутизатор, легко помещающийся в ладони, обладает рядом функций, делающих его идеальным для путешественников.
Он поддерживает сеть Wi-Fi 6 с двумя диапазонами: до 1,2 Гбит/с на 5 ГГц и 300 Мбит/с на 2,4 ГГц. Устройство оснащено двумя гигабитными сетевыми портами и интерфейсом USB 2.0, обеспечивая дополнительную гибкость в использовании.
Маршрутизатор TL-WR1502X может работать в нескольких режимах: как 3G/4G USB-модем, сетевое устройство для обмена данными по USB или мобильная точка доступа. Кроме того, он поддерживает режимы точки доступа, усилителя сигнала и клиента, что делает его универсальным решением для любой ситуации в путешествии.
Для обеспечения безопасности маршрутизатор поддерживает протоколы OpenVPN и WireGuard, позволяя оставаться защищённым при использовании общедоступных Wi-Fi сетей. Стоимость устройства составляет $60.
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