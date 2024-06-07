TP-Link TL-WR1502X – компактний маршрутизатор з підтримкой Wi-Fi 6 та режима 3G/4G USB-модема07.06.24
Сто років нічого не чули від компанії TP-Link. TP-Link представила новий маршрутизатор для подорожей TL-WR1502X, який можна використовувати як 3G/4G USB модем або мобільну точку доступу. Компактний маршрутизатор, що легко поміщається в долоні, має ряд функцій, що роблять його ідеальним для мандрівників.
Він підтримує мережу Wi-Fi 6 із двома діапазонами: до 1,2 Гбіт/с на 5 ГГц та 300 Мбіт/с на 2,4 ГГц. Пристрій оснащений двома гігабітними мережевими портами та інтерфейсом USB 2.0, забезпечуючи додаткову гнучкість у використанні.
Маршрутизатор TL-WR1502X може працювати в кількох режимах: як 3G/4G USB-модем, мережний пристрій для обміну даними через USB або мобільна точка доступу. Крім того, він підтримує режими точки доступу, підсилювача сигналу та клієнта, що робить його універсальним рішенням для будь-якої ситуації у подорожі.
Для забезпечення безпеки маршрутизатор підтримує протоколи OpenVPN та WireGuard, дозволяючи залишатися захищеним під час використання загальнодоступних Wi-Fi мереж. Вартість пристрою складає $60.
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