Toyota Prius установил мировой рекорд по экономии топлива

Toyota Prius снова доказал свою выдающуюся топливную эффективность благодаря рекорду, установленному Уэйном Гердесом этим летом. Он проехал через США — от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка — и установил новый мировой рекорд по экономии топлива. Используя Prius LE, Гердес достиг среднего расхода в 93,158 мили на галлон (2,52 литра на 100 км), что позволило ему побить предыдущий рекорд, установленный в 1970-х годах.

Маршрут длиной более 3211 миль (5168 км) включал разнообразные ландшафты и климатические условия, от высокогорных дорог на высоте до 7000 футов (2133 метра) до экстремальной жары в пустыне Мохаве. Несмотря на сложные погодные условия и сильные ветры, Гердес смог продемонстрировать эффективность гибридной системы Toyota пятого поколения, установленной на Prius последней модели, оснащённой 2,0-литровым двигателем мощностью 194 л.с.. Официальные показатели расхода топлива по EPA для этой модели составляют 57 миль на галлон (4,12 л/100 км), однако Гердес, используя навыки гипермайлинга, значительно превзошёл эти цифры.

При этом Гердес подчёркивает, что многие из его техник экономии топлива могут быть полезны любому водителю. Он рекомендует медленно стартовать с места, поддерживать равномерное давление на педаль акселератора и заранее снижать скорость перед остановкой, используя инерцию. Эти простые советы могут помочь снизить расход топлива и улучшить эффективность любого автомобиля.