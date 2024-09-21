Toyota Prius встановив світовий рекорд з економії палива

Toyota Prius знову довів свою визначну паливну ефективність завдяки рекорду, встановленому Уейном Гердесом цього літа. Він проїхав через США – від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка – і встановив новий світовий рекорд економії палива. Використовуючи Prius LE, Гердес досяг середньої витрати 93,158 милі на галон (2,52 літра на 100 км), що дозволило йому побити попередній рекорд, встановлений у 1970-х роках.

Маршрут довжиною понад 3211 миль (5168 км) включав різноманітні ландшафти та кліматичні умови, від високогірних доріг на висоті до 7000 футів (2133 метри) до екстремальної спеки у пустелі Мохаві. Незважаючи на складні погодні умови та сильні вітри, Гердес зміг продемонструвати ефективність гібридної системи Toyota п’ятого покоління, встановленої на Prius останньої моделі, оснащеної 2,0-літровим двигуном потужністю 194 к.с. миль на галон (4,12 л/100 км), проте Гердес, використовуючи навички гіпермайлінгу, значно перевершив ці цифри.

При цьому Гердес підкреслює, що багато його технік економії палива можуть бути корисні будь-якому водію. Він рекомендує повільно стартувати з місця, підтримувати рівномірний тиск на педаль акселератора та заздалегідь знижувати швидкість перед зупинкою, використовуючи інерцію. Ці прості поради можуть допомогти знизити витрату палива та покращити ефективність будь-якого автомобіля.