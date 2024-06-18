Toshiba C350NP 4K Smart TV с экранами 43 -75 дюймов имеют разрешение 4K и Google TV18.06.24
Компания Toshiba анонсировала новую линейку умных телевизоров под названием Toshiba C350NP 4K Smart TV. В серию вошли четыре модели с диагоналями экранов 43, 50, 55 и 75 дюймов. Новые телевизоры оснащены тонкими рамками и процессором REGZA Engine ZR, который улучшает качество изображения. Разрешение экранов составляет 4K.
ТВ поддерживают технологии Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) и Enhanced Audio Return Channel (e-ARC). Аудиосистема у телевизоров варьируется в зависимости от модели, предоставляя мощность 24 Вт или 36 Вт. Телевизоры оснащены Bluetooth 5.3, Dual-band Wi-Fi и несколькими портами HDMI и USB. Из коробки на устройствах установлен интерфейс Google TV.
Модели телевизоров Toshiba C350NP 4K Smart TV уже доступны для покупки по цене от $325.
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Toshiba C350NP 4K Smart TV с экранами 43 -75 дюймов имеют разрешение 4K и Google TVGoogle Toshiba телевизор
Toshiba анонсировала новую линейку умных телевизоров под названием Toshiba C350NP 4K Smart TV. В серию вошли четыре модели с диагоналями экранов 43, 50, 55 и 75 дюймов.
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