Toshiba C350NP 4K Smart TV з екранами 43 -75 дюймів мають дозвіл 4K та Google TV18.06.24
Компанія Toshiba анонсувала нову лінійку розумних телевізорів під назвою Toshiba C350NP 4K Smart TV. У серію увійшли чотири моделі з діагоналями екранів 43, 50, 55 та 75 дюймів. Нові телевізори оснащені тонкими рамками та процесором REGZA Engine ZR, що покращує якість зображення. Роздільна здатність екранів становить 4K.
ТБ підтримують технології Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) та Enhanced Audio Return Channel (e-ARC). Аудіосистема у телевізорів варіюється в залежності від моделі, надаючи потужність 24 Вт або 36 Вт. Телевізори оснащені Bluetooth 5.3, Dual-band Wi-Fi та кількома портами HDMI та USB. Із коробки на пристроях встановлено інтерфейс Google TV.
Моделі телевізорів Toshiba C350NP 4K Smart TV вже доступні для покупки за ціною від $325.
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Toshiba C350NP 4K Smart TV з екранами 43 -75 дюймів мають дозвіл 4K та Google TVGoogle Toshiba телевізор
Toshiba анонсувала нову лінійку розумних телевізорів під назвою Toshiba C350NP 4K Smart TV. У серію увійшли чотири моделі з діагоналями екранів 43, 50, 55 та 75 дюймів.
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