Топ-10 худших игр по версии Metacritic в 2024 году14.12.24
Сервис Metacritic позволяет увидеть как самые успешные игры года, так и те, которые не оправдали ожиданий. Самой провальной игрой 2024 года по мнению критиков стал аниме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash от Bandai Namco.
Ирония в том, что эта же компания выступила издателем самого высокооцененного проекта года — дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Критики также прохладно встретили необычный автосимулятор Taxi Life: A City Driving и аркадную гонку Test Drive Unlimited Solar Crown. Среди разочарований года оказалась и бесплатная игра Silent Hill: The Short Message.
Хотя её геймплей многие посчитали скучным и примитивным, нельзя не отметить её важный социальный посыл, связанный с деструктивным влиянием соцсетей и интернета, который особенно актуален для молодой аудитории.
В 2024 году самые низкие оценки от критиков на Metacritic получили следующие игры:
- Jutsu Kaisen: Cursed Clash — 44 балла из 100 (PS5)
- Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47 баллов (PS5)
- Taxi Life: A City Driving Simulator — 51 балл (PC)
- Pneumata — 52 балла (PC)
- TMNT Arcade: Wrath of the Mutants — 52 балла (PS5)
- Test Drive Unlimited Solar Crown — 53 балла (PS5)
- Silent Hill: The Short Message — 53 балла (PS5)
- Funko Fusion — 54 балла (PS5)
- Die By The Blade – 54 балла (PC)
- Sker Ritual — 55 баллов (PS5)
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001): лед и мощность
Acer Nitro V 14 ANV14-61 выглядит элегантно несмотря на игровую принадлежность. Хороший экран, процессор и видеокарта достаточной производительности. Что еще в нем интересного?
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Топ-10 худших игр по версии Metacritic в 2024 году игры
Сервис Metacritic позволяет увидеть как самые успешные игры года, так и те, которые не оправдали ожиданий. Самой провальной игрой 2024 года по мнению критиков стал аниме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash от Bandai Namco.
Игрой года по версии The Game Awards 2024 стала Astro Bot от Sony Sony игры рейтинг события в мире
На шоу The Game Awards 2024, которое прошло в Лос-Анджелесе, подвели итоги года в игровой индустрии и презентовали новые проекты. Главная награда — «Игра года» — досталась платформеру Astro Bot, разработанному для Sony PlayStation 5.
Топ-10 худших игр по версии Metacritic в 2024 году
Игрой года по версии The Game Awards 2024 стала Astro Bot от Sony
Смартфон Realme Neo7 получил Mediatek Dimensity 9300+, экран 6000 нит и батарею 7000 мАч
В YouTube добавили функцию озвучки видео на других языках
Reddit представила свой поисковик с искусственным интеллектом
Google создала квантовый чип Willow. Вычисления занимают 5 минут вместо 10 септильонов лет
360-градусная 8K камера Nokia поддерживает 5G и имеет защиту IP67
Илон Маск сделал свой ИИ чат-бот Grok бесплатным для всех
Игра Cyberpunk 2077 отмечает 4 года
Стал известен ТОП-10 игр на Sony PlayStation 1
RedMagic выпустила Go Power Bank для зарядки устройств на ходу