Топ-10 найгірших ігор за версією Metacritic у 2024 році14.12.24
Сервіс Metacritic дозволяє побачити як найуспішніші ігри року, так і ті, що не виправдали очікувань. Найпровальнішою грою 2024 року на думку критиків став аніме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash від Bandai Namco.
Іронія в тому, що ця компанія виступила видавцем найвищого оціненого проекту року — доповнення Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Критики також прохолодно зустріли незвичайний автосимулятор Taxi Life: A City Driving та аркадну гонку Test Drive Unlimited Solar Crown. Серед розчарувань року виявилася безкоштовна гра Silent Hill: The Short Message.
Хоча її геймплей багато хто вважає нудним і примітивним, не можна не відзначити її важливий соціальний посил, пов’язаний з деструктивним впливом соцмереж та інтернету, який особливо актуальний для молодої аудиторії.
У 2024 році найнижчі оцінки від критиків на Metacritic отримали такі ігри:
- Jutsu Kaisen: Cursed Clash — 44 бали зі 100 (PS5)
- Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47 балів (PS5)
- Taxi Life: A City Driving Simulator – 51 бал (PC)
- Pneumata – 52 бали (PC)
- TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 52 бали (PS5)
- Test Drive Unlimited Solar Crown – 53 бали (PS5)
- Silent Hill: The Short Message – 53 бали (PS5)
- Funko Fusion – 54 бали (PS5)
- Die By The Blade – 54 бали (PC)
- Sker Ritual – 55 балів (PS5)
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Сервіс Metacritic дозволяє побачити як найуспішніші ігри року, так і ті, що не виправдали очікувань. Найпровальнішою грою 2024 року на думку критиків став аніме-файтинг Jujutsu Kaisen Cursed Clash від Bandai Namco.
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