Suneast Nano — одна из самых компактных флешек USB Type-C в мире

Японская компания Suneast начала продажи ультракомпактной флешки Nano с разъёмом USB-C. Устройство настолько миниатюрное, что может оставаться в смартфоне, планшете или ноутбуке практически на постоянной основе, не мешая при использовании.

Корпус флешки имеет габариты всего 10,6 мм выступающей части, размеры — 10,6 × 20 × 13,5 мм, вес — 2,8 грамма. Nano предлагает до 512 ГБ памяти и обеспечивает высокую скорость передачи данных: до 450 МБ/с при чтении и до 400 МБ/с при записи.

Устройство поставляется отформатированным в exFAT, что обеспечивает широкую совместимость — поддерживаются Windows 10/11, macOS 15+, Linux, Android 14+, iOS 18.0.1+ и iPadOS 17.6.1+. Хотя официально более старые версии ОС не указаны, в большинстве случаев они также корректно работают с exFAT.

Стоимость зависит от объема памяти: версия на 128 ГБ стоит около $29, 256 ГБ — $49, а модель на 512 ГБ — $89. Продажи стартовали в Японии, и приобрести флешку можно, например, в сети Bic Camera.