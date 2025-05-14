Suneast Nano – одна з компактних флешок USB Type-C у світі14.05.25
Японська компанія Suneast розпочала продаж ультракомпактної флешки Nano з роз’ємом USB-C. Пристрій настільки мініатюрний, що може залишатися у смартфоні, планшеті або ноутбуку практично на постійній основі, не заважаючи при використанні.
Корпус флешки має габарити всього 10,6 мм виступаючої частини, розміри – 10,6×20×13,5 мм, вага – 2,8 грама. Nano пропонує до 512 ГБ пам’яті та забезпечує високу швидкість передачі даних: до 450 МБ/с при читанні та до 400 МБ/с при записі.
Пристрій постачається відформатованим у exFAT, що забезпечує широку сумісність – підтримуються Windows 10/11, MacOS 15+, Linux, Android 14+, iOS 18.0.1+ та iPadOS 17.6.1+. Хоча офіційно старіші версії ОС не зазначені, здебільшого вони також коректно працюють із exFAT.
Вартість залежить від обсягу пам’яті: версія на 128 ГБ коштує близько $29, 256 ГБ – $49, а модель на 512 ГБ – $89. Продаж стартував у Японії, і придбати флешку можна, наприклад, у мережі Bic Camera.
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