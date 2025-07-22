Subaru Uncharted — электрокар с разгоном до сотни за 5 сек и запасом хода 492 км22.07.25
Компания Subaru представила новую модель Uncharted — компактный электрический кроссовер, ориентированный на рынок США. Это первый полноценный электромобиль бренда, не созданный на базе Toyota, в отличие от модели Solterra.
Технические характеристики
Модель будет доступна в двух вариантах: с передним и полным приводом.
- Переднеприводная версия получила электродвигатель мощностью 221 л.с. и аккумулятор емкостью 74,7 кВт·ч, обеспечивающий до 492 км пробега на одном заряде. Эта конфигурация будет доступна ограниченным тиражом.
- Полный привод в модификациях Sport и GT реализован с помощью фирменной системы Symmetrical AWD с режимом X-MODE. Суммарная мощность установки — 338 л.с., запас хода — около 467 км, а разгон до 100 км/ч занимает менее 5 секунд.
Зарядка
Максимальная мощность быстрой зарядки — 150 кВт, что выглядит скромно на фоне конкурентов. Однако благодаря порту NACS Uncharted можно будет подключать к станциям Tesla Supercharger.
Зимой зарядка с 10% до 80% займет около 30 минут — за счёт предварительного подогрева батареи. Также поддерживается домашняя зарядка уровня Level 2 мощностью до 11 кВт.
Дизайн и интерьер
Внешне Uncharted сочетает черты спортивного кроссовера и внедорожника. Модель получила новую светотехнику, уже использующуюся в обновлённых Solterra 2026 и Trailseeker, двухцветную крышу, колёсные диски 18 или 20 дюймов, тонкие рейлинги и выразительную линию кузова.
У полноприводных версий — дополнительные низкопрофильные рейлинги для перевозки снаряжения.
В салоне установлен 14-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, две беспроводные зарядки спереди, а также порты USB-C для задних пассажиров.
Оснащение
Во всех версиях присутствует базовый пакет All-Weather, включающий обогрев передних сидений, зеркал и зоны стеклоочистителей, электропривод багажника, фоновую подсветку и систему контроля усталости DriverFocus.
Версия Sport добавляет двухрежимный X-MODE с Grip Control, обогрев руля, влагостойкую отделку StarTex и панорамную камеру.
В модификации GT доступны панорамная крыша, вентиляция сидений, аудиосистема Harman Kardon, «умное» салонное зеркало и другие премиальные опции.
Стоимость пока официально не объявлена. Ожидается, что базовая переднеприводная версия будет стоить около $30 000.
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Subaru Uncharted — электрокар с разгоном до сотни за 5 сек и запасом хода 492 км автомобиль электротранспорт
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