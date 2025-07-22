Subaru Uncharted – електрокар з розгоном до сотні за 5 с і запасом ходу 492 км

Компанія Subaru представила нову модель Uncharted – компактний електричний кросовер, орієнтований на ринок США. Це перший повноцінний електромобіль бренду, який не створений на базі Toyota, на відміну від моделі Solterra.

Технічні характеристики

Модель буде доступна у двох варіантах: з переднім та повним приводом.

Перепривідна версія отримала електродвигун потужністю 221 к.с. та акумулятор ємністю 74,7 кВт·год, що забезпечує до 492 км пробігу на одному заряді. Ця конфігурація буде доступна обмеженим тиражем.

Повний привід у модифікаціях Sport та GT реалізований за допомогою фірмової системи Symmetrical AWD з режимом X-MODE. Сумарна потужність установки – 338 к.с., запас ходу – близько 467 км, а розгін до 100 км/год займає менше 5 секунд.

Заряджання

Максимальна потужність швидкої зарядки – 150 кВт, що виглядає скромно на тлі конкурентів. Однак, завдяки порту NACS Uncharted можна буде підключати до станцій Tesla Supercharger.

Взимку зарядка з 10% до 80% займе близько 30 хвилин – за рахунок попереднього підігріву батареї. Також підтримується домашня зарядка рівня Level 2 потужністю 11 кВт.

Дизайн та інтер’єр

Зовні Uncharted поєднує риси спортивного кросовера та позашляховика. Модель отримала нову світлотехніку, що вже використовується в оновлених Solterra 2026 і Trailseeker, двоколірний дах, колісні диски 18 або 20 дюймів, тонкі рейлінги і виразну лінію кузова.

низькопрофільні рейлінги для перевезення спорядження.

У салоні встановлений 14-дюймовий дисплей мультимедійної системи з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, дві бездротові зарядки спереду, а також USB-C порти для задніх пасажирів.

Обладнання

У всіх версіях є базовий пакет All-Weather, що включає обігрів передніх сидінь, дзеркал і зони склоочисників, електропривід багажника, фонове підсвічування та систему контролю втоми DriverFocus.

Версія Sport додає дворежимний X-MODE з Grip Control, обігрів керма, вологостійку обробку StarTex і панорамну камеру. У модифікації аудіосистема Harman Kardon, “розумне” салонне дзеркало та інші преміальні опції.

Вартість поки що офіційно не оголошена. Очікується, що базова передньопривідна версія коштуватиме близько $30 000.