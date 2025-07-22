Subaru Uncharted – електрокар з розгоном до сотні за 5 с і запасом ходу 492 км22.07.25
Компанія Subaru представила нову модель Uncharted – компактний електричний кросовер, орієнтований на ринок США. Це перший повноцінний електромобіль бренду, який не створений на базі Toyota, на відміну від моделі Solterra.
Технічні характеристики
Модель буде доступна у двох варіантах: з переднім та повним приводом.
- Перепривідна версія отримала електродвигун потужністю 221 к.с. та акумулятор ємністю 74,7 кВт·год, що забезпечує до 492 км пробігу на одному заряді. Ця конфігурація буде доступна обмеженим тиражем.
- Повний привід у модифікаціях Sport та GT реалізований за допомогою фірмової системи Symmetrical AWD з режимом X-MODE. Сумарна потужність установки – 338 к.с., запас ходу – близько 467 км, а розгін до 100 км/год займає менше 5 секунд.
Заряджання
Максимальна потужність швидкої зарядки – 150 кВт, що виглядає скромно на тлі конкурентів. Однак, завдяки порту NACS Uncharted можна буде підключати до станцій Tesla Supercharger.
Взимку зарядка з 10% до 80% займе близько 30 хвилин – за рахунок попереднього підігріву батареї. Також підтримується домашня зарядка рівня Level 2 потужністю 11 кВт.
Дизайн та інтер’єр
Зовні Uncharted поєднує риси спортивного кросовера та позашляховика. Модель отримала нову світлотехніку, що вже використовується в оновлених Solterra 2026 і Trailseeker, двоколірний дах, колісні диски 18 або 20 дюймів, тонкі рейлінги і виразну лінію кузова.
низькопрофільні рейлінги для перевезення спорядження.
У салоні встановлений 14-дюймовий дисплей мультимедійної системи з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, дві бездротові зарядки спереду, а також USB-C порти для задніх пасажирів.
Обладнання
У всіх версіях є базовий пакет All-Weather, що включає обігрів передніх сидінь, дзеркал і зони склоочисників, електропривід багажника, фонове підсвічування та систему контролю втоми DriverFocus.
Версія Sport додає дворежимний X-MODE з Grip Control, обігрів керма, вологостійку обробку StarTex і панорамну камеру. У модифікації аудіосистема Harman Kardon, “розумне” салонне дзеркало та інші преміальні опції.
Вартість поки що офіційно не оголошена. Очікується, що базова передньопривідна версія коштуватиме близько $30 000.
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