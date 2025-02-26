Stellantis представила автопилот STLA AutoDrive адаптирован для городских пробок26.02.25
Stellantis представила STLA AutoDrive 1.0 — первую собственную систему автоматизированного вождения, обеспечивающую режим Hands-Free и Eyes-Off (SAE Level 3). Это позволяет водителю не держать руки на руле и отвлекаться на другие дела во время движения.
Система рассчитана на городские пробки и работает на скоростях до 60 км/ч. Автомобиль самостоятельно управляет, тормозит и следит за трафиком, пока водитель может смотреть фильмы, отвечать на письма или просто наблюдать за дорогой.
STLA AutoDrive проста в использовании: при благоприятных условиях система предлагает активировать автопилот, после чего берет управление на себя, контролируя дистанцию, скорость и траекторию. Датчики оснащены автоматической очисткой, что обеспечивает стабильную работу даже ночью и в сложных погодных условиях.
На более высоких скоростях система работает в режимах Level 2 и Level 2+, требующих внимания водителя. Платформа STLA AutoDrive поддерживает облачное обновление, позволяя добавлять новые функции, включая Hands-Free и Eyes-Off на скоростях до 95 км/ч и автопилот для бездорожья.
При этом в каждой стране система будет соответствовать местным требованиям, включая ограничения на использование смартфонов за рулем.
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Stellantis представила автопилот STLA AutoDrive адаптирован для городских пробок автомобиль автопилот
Stellantis представила STLA AutoDrive 1.0 — первую собственную систему автоматизированного вождения, обеспечивающую режим Hands-Free и Eyes-Off (SAE Level 3).
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