Stellantis представила автопілот STLA AutoDrive адаптований для міських пробок26.02.25
Stellantis представила STLA AutoDrive 1.0 – першу власну систему автоматизованого водіння, що забезпечує режим Hands-Free та Eyes-Off (SAE Level 3). Це дозволяє водієві не тримати руки на кермі та відволікатися на інші справи під час руху.
Система розрахована на міські пробки та працює на швидкостях до 60 км/год. Автомобіль самостійно керує, гальмує та стежить за трафіком, поки водій може дивитися фільми, відповідати на листи або просто спостерігати за дорогою.
STLA AutoDrive проста у використанні: за сприятливих умов система пропонує активувати автопілот, після чого бере керування на себе, контролюючи дистанцію, швидкість та траєкторію. Датчики оснащені автоматичним очищенням, що забезпечує стабільну роботу навіть уночі та у складних погодних умовах.
На більш високих швидкостях система працює в режимах Level 2 та Level 2+, що потребують уваги водія. Платформа STLA AutoDrive підтримує хмарне оновлення, дозволяючи додавати нові функції, включаючи Hands-Free та Eyes-Off на швидкостях до 95 км/год та автопілот для бездоріжжя.
При цьому в кожній країні система відповідатиме місцевим вимогам, включаючи обмеження використання смартфонів за кермом.
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Stellantis представила автопілот STLA AutoDrive адаптований для міських пробок автомобіль автопилот
Stellantis представила STLA AutoDrive 1.0 – першу власну систему автоматизованого водіння, що забезпечує режим Hands-Free та Eyes-Off (SAE Level 3).
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