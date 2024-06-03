Starlink появится на авиарейсах Qatar Airways03.06.24
Qatar Airways и SpaceX объявили о сотрудничестве, которое предусматривает установку спутникового интернета Starlink на некоторых самолётах Boeing 777-300 в четвёртом квартале 2024 года.
Пассажиры смогут подключаться к интернету через Wi-Fi-сеть с максимальной скоростью загрузки до 500 Мбит/с. Это новшество позволит пассажирам пользоваться стриминговыми сервисами и играть в онлайн-игры прямо во время полёта.
Интеграция Starlink на самолёты Boeing 777-300 станет значительным шагом вперёд в предоставлении высокоскоростного интернета в небе, что значительно улучшит качество обслуживания и комфорт пассажиров на дальних рейсах.
Qatar Airways — это одна из ведущих мировых авиакомпаний, основанная в 1993 году. Базируется в Дохе, Катар, и обслуживает более 160 направлений по всему миру. Qatar Airways является членом альянса Oneworld, что позволяет пассажирам пользоваться расширенной сетью маршрутов и партнерских услуг.
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