Starlink появится на авиарейсах Qatar Airways

Qatar Airways и SpaceX объявили о сотрудничестве, которое предусматривает установку спутникового интернета Starlink на некоторых самолётах Boeing 777-300 в четвёртом квартале 2024 года.

Пассажиры смогут подключаться к интернету через Wi-Fi-сеть с максимальной скоростью загрузки до 500 Мбит/с. Это новшество позволит пассажирам пользоваться стриминговыми сервисами и играть в онлайн-игры прямо во время полёта.

Интеграция Starlink на самолёты Boeing 777-300 станет значительным шагом вперёд в предоставлении высокоскоростного интернета в небе, что значительно улучшит качество обслуживания и комфорт пассажиров на дальних рейсах.

Qatar Airways — это одна из ведущих мировых авиакомпаний, основанная в 1993 году. Базируется в Дохе, Катар, и обслуживает более 160 направлений по всему миру. Qatar Airways является членом альянса Oneworld, что позволяет пассажирам пользоваться расширенной сетью маршрутов и партнерских услуг.