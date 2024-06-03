Starlink з’явиться на авіарейсах Qatar Airways

Qatar Airways та SpaceX оголосили про співпрацю, яка передбачає встановлення супутникового інтернету Starlink на деяких літаках Boeing 777-300 у четвертому кварталі 2024 року.

Пасажири зможуть підключатися до інтернету через Wi-Fi мережу з максимальною швидкістю завантаження до 500 Мбіт/с. Ця нововведення дозволить пасажирам користуватися стрімінговими сервісами та грати в онлайн-ігри прямо під час польоту.

Інтеграція Starlink на літаки Boeing 777-300 стане значним кроком уперед у наданні високошвидкісного інтернету в небі, що значно покращить якість обслуговування та комфорт пасажирів на далеких рейсах.

Qatar Airways – це одна з провідних світових авіакомпаній, заснована в 1993 році. Базується в Досі, Катар, і обслуговує понад 160 напрямків по всьому світу. Qatar Airways є членом альянсу Oneworld, що дозволяє пасажирам користуватися розширеною мережею маршрутів та партнерських послуг.