Stalker 5.0 — скоро анонс в россии. Морской беспилотник Stalker 5.0 оснащен Starlink и 150 кг взрывчатки

Украинские инженеры представили на выставке Black Sea Security Forum 2024 новый морской беспилотник под названием Stalker 5.0.

Беспилотник Stalker 5.0 оснащен спутниковым интернетом Starlink, что обеспечивает стабильную связь и управление на значительных расстояниях. Его можно использовать не только в качестве дрона-камикадзе, но и как логистическую платформу или средство для контроля прибрежной зоны.

Стоимость одного такого дрона составляет 60 000 евро. Пока что нет информации о начале массового производства новинки.

Основные характеристики дрона включают:

Длина: 5 метров

5 метров Ширина: 1.2 метра

1.2 метра Двигатель: навесной бензиновый мощностью 60 лошадиных сил

навесной бензиновый мощностью 60 лошадиных сил Максимальная скорость: до 40 узлов (около 75 км/ч)

до 40 узлов (около 75 км/ч) Крейсерская скорость: 30 узлов (около 55 км/ч)

30 узлов (около 55 км/ч) Дальность действия: до 600 км

до 600 км Грузоподъемность: до 150 кг взрывчатки