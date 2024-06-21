Stalker 5.0 — скоро анонс в россии. Морской беспилотник Stalker 5.0 оснащен Starlink и 150 кг взрывчатки21.06.24
Украинские инженеры представили на выставке Black Sea Security Forum 2024 новый морской беспилотник под названием Stalker 5.0.
Беспилотник Stalker 5.0 оснащен спутниковым интернетом Starlink, что обеспечивает стабильную связь и управление на значительных расстояниях. Его можно использовать не только в качестве дрона-камикадзе, но и как логистическую платформу или средство для контроля прибрежной зоны.
Стоимость одного такого дрона составляет 60 000 евро. Пока что нет информации о начале массового производства новинки.
Основные характеристики дрона включают:
- Длина: 5 метров
- Ширина: 1.2 метра
- Двигатель: навесной бензиновый мощностью 60 лошадиных сил
- Максимальная скорость: до 40 узлов (около 75 км/ч)
- Крейсерская скорость: 30 узлов (около 55 км/ч)
- Дальность действия: до 600 км
- Грузоподъемность: до 150 кг взрывчатки
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Пока что Android Auto это по большей части про комфорт и безопасность использования данных со смартфона во время вождения. Но может ли развлекательная система авто стать более полезной?
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Stalker 5.0 — скоро анонс в россии. Морской беспилотник Stalker 5.0 оснащен Starlink и 150 кг взрывчаткивойна разработка события в Украине
Беспилотник Stalker 5.0 оснащен спутниковым интернетом Starlink, что обеспечивает стабильную связь и управление на значительных расстояниях.
Игровой монитор Lenovo Lecoo K2739GQL с Fast IPS экраном диагональю 27 дюймов поддерживает 360 ГцLenovo монитор
Lenovo анонсировала новый игровой монитор под брендом Lecoo, который получил название Lecoo K2739GQL. Этот монитор оснащен 27-дюймовым Fast IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440