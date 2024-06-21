Stalker 5.0 – незабаром анонс у Росії. Морський безпілотник Stalker 5.0 оснащений Starlink та 150 кг вибухівки

Українські інженери представили на виставці Black Sea Security Forum 2024 новий морський безпілотник під назвою Stalker 5.0.

Безпілотник Stalker 5.0 оснащений супутниковим інтернетом Starlink, що забезпечує стабільний зв’язок та керування на значних відстанях. Його можна використовувати не тільки як дрона-камікадзе, а й як логістичну платформу або засіб для контролю прибережної зони.

Вартість одного такого дрону складає 60 000 євро. Наразі немає інформації про початок масового виробництва новинки.

Основні характеристики дрону включають:

Довжина: 5 метрів

5 метрів Ширина: 1.2 метри

1.2 метри Двигун: навісний бензиновий потужністю 60 кінських сил

навісний бензиновий потужністю 60 кінських сил Максимальна швидкість: до 40 вузлів (близько 75 км/год)

до 40 вузлів (близько 75 км/год) Крейсерська швидкість: 30 вузлів (близько 55 км/год)

30 вузлів (близько 55 км/год) Дальність дії: до 600 км

до 600 км Вантажопідйомність: до 150 кг вибухівки