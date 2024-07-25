Stalker 2: Heart of Chornobyl снова перенесли + видео-тизер

Украинская студия GSC Game World снова перенесла релиз долгожданного шутера Stalker 2: Heart of Chornobyl. Изначально запланированная на 5 сентября дата выхода оказалась не финальной, и теперь новая дата релиза назначена на 20 ноября.

В новом трейлере, с ироничным заголовком «Неужели снова?» (Really, Again?), главный герой пробирается по болотам Зоны и, открыв карманный компьютер, видит обновленную дату выхода.

Разработчики объяснили, что им нужно «еще немного времени, чтобы исправить баги и довести игру до идеального технического состояния». Хотя геймеры надеются, что указанная дата станет окончательной, история переноса релиза заставляет сомневаться в этом.

Когда S.T.A.L.K.E.R. 2 всё же выйдет, он будет доступен на ПК и Xbox Series, а также сразу появится в каталоге Xbox Game Pass.

Предзаказ на стандартное издание S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступно на украинском Steam по цене 895 грн, а версии Deluxe и Ultimate Edition стоят соответственно 1199 и 1599 грн.