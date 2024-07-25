Stalker 2: Heart of Chornobyl знову перенесли + відео-тизер25.07.24
Українська студія GSC Game World знову перенесла реліз довгоочікуваного шутера Stalker 2: Heart of Chornobyl. Спочатку запланована на 5 вересня дата виходу виявилася не фінальною, і тепер нова дата релізу призначена на 20 листопада.
У новому трейлері з іронічним заголовком “Невже знову?” (Really, Again?), головний герой пробирається болотами Зони і, відкривши кишеньковий комп’ютер, бачить оновлену дату виходу.
Розробники пояснили, що їм потрібно “ще трохи часу, щоб виправити баги та довести гру до ідеального технічного стану”. Хоча геймери сподіваються, що вказана дата стане остаточною, історія перенесення релізу змушує сумніватися у цьому.
Коли S.T.A.L.K.E.R. 2 все ж таки вийде, він буде доступний на ПК і Xbox Series, а також відразу з’явиться в каталозі Xbox Game Pass.
Попереднє замовлення на стандартне видання S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступно українською Steam за ціною 895 грн, а версії Deluxe та Ultimate Edition коштують відповідно 1199 та 1599 грн.
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