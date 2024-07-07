Стали известны характеристики ноутбука Acemagic X1 с двумя полноценными экранами

Компания Acemagic представила характеристики своего нового ноутбука с двумя экранами, который был впервые показан на Computex 2023 под названием Acemagic X1 (ранее Z1A).

Ноутбук отличается наличием второго экрана на шарнире, который открывается налево от основного дисплея под максимально возможным углом. Оба экрана имеют одинаковый размер, что обеспечивает удобную работу с двумя или более окнами, что может исключить необходимость использования внешнего монитора.

Acemagic позиционирует X1 как бизнес-ноутбук, предназначенный для мобильных бизнес-операций, таких как видеоконференции, анализ данных или многозадачность. Устройство позволяет отображать презентации с другой стороны ноутбука, а также использовать второй экран для различных целей, например, для просмотра фильмов, не отвлекая работающего человека от Тик Тока, например.

Характеристики Acemagic X1 включают:

Процессор Intel Core i7-1255U (10 ядер / 12 потоков, 2 P-ядра, 8 E-ядер)

Два 14-дюймовых дисплея с разрешением 1920 × 1200

16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4

Накопитель 1 ТБ PCIe 3.0 SSD

Компания еще не объявила дату выпуска и цену этого ноутбука.