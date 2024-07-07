Стали известны характеристики ноутбука Acemagic X1 с двумя полноценными экранами07.07.24
Компания Acemagic представила характеристики своего нового ноутбука с двумя экранами, который был впервые показан на Computex 2023 под названием Acemagic X1 (ранее Z1A).
Ноутбук отличается наличием второго экрана на шарнире, который открывается налево от основного дисплея под максимально возможным углом. Оба экрана имеют одинаковый размер, что обеспечивает удобную работу с двумя или более окнами, что может исключить необходимость использования внешнего монитора.
Acemagic позиционирует X1 как бизнес-ноутбук, предназначенный для мобильных бизнес-операций, таких как видеоконференции, анализ данных или многозадачность. Устройство позволяет отображать презентации с другой стороны ноутбука, а также использовать второй экран для различных целей, например, для просмотра фильмов, не отвлекая работающего человека от Тик Тока, например.
Характеристики Acemagic X1 включают:
- Процессор Intel Core i7-1255U (10 ядер / 12 потоков, 2 P-ядра, 8 E-ядер)
- Два 14-дюймовых дисплея с разрешением 1920 × 1200
- 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4
- Накопитель 1 ТБ PCIe 3.0 SSD
Компания еще не объявила дату выпуска и цену этого ноутбука.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Форм-фактор раскладушки нам наиболее понятен, возможно, это деформация возрастом, однако нам стало интересно собрать информацию про все смартфоны раскладушки, которые могут стать заменой Samsung Flip.
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Стали известны характеристики ноутбука Acemagic X1 с двумя полноценными экранамидисплей концепт ноутбук
Компания Acemagic представила характеристики своего нового ноутбука с двумя экранами, который был впервые показан на Computex 2023 под названием Acemagic X1 (ранее Z1A).
В США создали механический компьютер Kirigami, которому не нужна электроэнергиякомпьютер разработка США
Исследователи Университета штата Северная Каролина разработали уникальный компьютер Kirigami, который использует принципы киригами — искусства оригами с вырезанием