Стали відомі характеристики ноутбука Acemagic X1 із двома повноцінними екранами

Компанія Acemagic представила характеристики свого нового ноутбука із двома екранами, який був вперше показаний на Computex 2023 під назвою Acemagic X1 (раніше Z1A).

Ноутбук відрізняється наявністю другого екрана на шарнірі, що відкривається ліворуч від основного дисплея під максимально можливим кутом. Обидва екрани мають однаковий розмір, що забезпечує зручну роботу з двома або більше вікнами, що може унеможливити використання зовнішнього монітора.

Acemagic позиціонує X1 як бізнес-ноутбук, призначений для мобільних бізнес-операцій, таких як відеоконференції, аналіз даних чи багатозадачність. Пристрій дозволяє відображати презентації з іншого боку ноутбука, а також використовувати другий екран для різних цілей, наприклад, для перегляду фільмів, не відволікаючи людину, що працює від Тік Току, наприклад.

Характеристики Acemagic X1 включають:

Процесор Intel Core i7-1255U (10 ядер / 12 потоків, 2 P-ядра, 8 E-ядер)

Два 14-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 1920 × 1200

16 ГБ двоканальної оперативної пам’яті DDR4

Накопичувач 1 ТБ PCIe 3.0 SSD

Компанія ще не оголосила дату випуску та ціну цього ноутбука.