Стали відомі характеристики ноутбука Acemagic X1 із двома повноцінними екранами07.07.24
Компанія Acemagic представила характеристики свого нового ноутбука із двома екранами, який був вперше показаний на Computex 2023 під назвою Acemagic X1 (раніше Z1A).
Ноутбук відрізняється наявністю другого екрана на шарнірі, що відкривається ліворуч від основного дисплея під максимально можливим кутом. Обидва екрани мають однаковий розмір, що забезпечує зручну роботу з двома або більше вікнами, що може унеможливити використання зовнішнього монітора.
Acemagic позиціонує X1 як бізнес-ноутбук, призначений для мобільних бізнес-операцій, таких як відеоконференції, аналіз даних чи багатозадачність. Пристрій дозволяє відображати презентації з іншого боку ноутбука, а також використовувати другий екран для різних цілей, наприклад, для перегляду фільмів, не відволікаючи людину, що працює від Тік Току, наприклад.
Характеристики Acemagic X1 включають:
- Процесор Intel Core i7-1255U (10 ядер / 12 потоків, 2 P-ядра, 8 E-ядер)
- Два 14-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 1920 × 1200
- 16 ГБ двоканальної оперативної пам’яті DDR4
- Накопичувач 1 ТБ PCIe 3.0 SSD
Компанія ще не оголосила дату випуску та ціну цього ноутбука.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Форм-фактор розкладачки нам найбільш зрозумілий, можливо це деформація віком, проте нам стало цікаво зібрати інформацію про всі смартфони розкладачки, які можуть стати заміною Samsung Flip.
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Стали відомі характеристики ноутбука Acemagic X1 із двома повноцінними екранамидисплей концепт ноутбук
Компанія Acemagic представила характеристики свого нового ноутбука із двома екранами, який був вперше показаний на Computex 2023 під назвою Acemagic X1 (раніше Z1A).
У США створили механічний комп’ютер Kirigami, якому не потрібна електроенергіякомп'ютер розробка США
Дослідники Університету штату Північна Кароліна розробили унікальний комп’ютер Kirigami, який використовує принципи кірігамі – мистецтва орігамі з вирізуванням