SoundCloud анонсировала доступный тариф для музыкантов20.12.24
Платформа SoundCloud анонсировала новый тарифный план для артистов под названием Artist, который станет более доступной альтернативой для тех, кто хочет продвигать свою музыку.
Новый тарифный план Artist будет стоить 39 долларов в год. Он направлен на начинающих исполнителей и имеет ограничения по функциональности:
- Лимит загрузки составляет до трех часов музыки, аналогично бесплатному тарифу.
- Возможность усиления новых треков для привлечения более 100 слушателей.
- Монетизация и распространение треков на других платформах, включая Spotify, Apple Music, YouTube и TikTok, с сохранением 100% роялти.
- Мастеринг ИИ — один кредит на обработку трека в месяц.
SoundCloud Artist Pro
Для артистов, которым требуется больше функций, SoundCloud предлагает план Artist Pro (ранее называвшийся Next Pro) за 99 долларов в год. Он предоставляет:
- Неограниченную загрузку треков.
- Три кредита на мастеринг в месяц.
- Расширенные инструменты управления аудиторией.
Этот шаг SoundCloud делает доступ к профессиональным инструментам более демократичным, что может привлечь больше молодых и начинающих музыкантов. Новый тариф позволяет попробовать базовые функции продвижения и монетизации, а более высокий план ориентирован на артистов с уже растущей аудиторией.
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