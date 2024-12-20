SoundCloud анонсувала доступний тариф для музикантів20.12.24
Платформа SoundCloud анонсувала новий тарифний план для артистів під назвою Artist, який стане доступнішою альтернативою для тих, хто хоче просувати свою музику.
Новий тарифний план Artist коштуватиме 39 доларів на рік. Він спрямований на виконавців-початківців і має обмеження за функціональністю:
- Ліміт завантаження складає до трьох годин музики, аналогічно до безкоштовного тарифу.
- Можливість посилення нових треків для залучення понад 100 слухачів.
- Монетизація та розповсюдження треків на інших платформах, включаючи Spotify, Apple Music, YouTube та TikTok, зі збереженням 100% роялті.
- Мастеринг ІІ — один кредит на обробку треку на місяць.
SoundCloud Artist Pro
Для артистів, яким потрібно більше функцій, SoundCloud пропонує план Artist Pro (раніше називався Next Pro) за 99 доларів на рік. Він надає:
- Необмежене завантаження треків.
- Три кредити на майстеринг на місяць.
- Розширені інструменти управління аудиторією.
Цей крок SoundCloud робить доступ до професійних інструментів більш демократичним, що може залучити більше молодих музикантів-початківців. Новий тариф дозволяє спробувати базові функції просування та монетизації, а вищий план орієнтований на артистів з аудиторією, що вже зростає.
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