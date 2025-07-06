Состоялся первый футбольный матч между роботами06.07.25
Пока одни спорят, отнимет ли ИИ у людей работу и душу, а Boston Dynamics продолжает удивлять трюками и акробатикой, в Китае состоялось менее зрелищное, но по-своему важное событие. Там прошёл первый футбольный матч между автономными гуманоидными роботами.
Никакой драмы, угроз или суперзрелищности — лишь маленькие, неуклюжие «машинки», напоминающие детей, которые только учатся ходить. Именно эта неуклюжесть и делала матч забавным, но за простотой происходящего скрывалась серьёзная технологическая работа.
Четыре команды, три робота в каждой
Матч прошёл по классическим футбольным правилам — хотя сама игра напоминала скорее мультфильм. Медленные реакции, попытки не упасть, случайные удары по мячу — всё это выглядело смешно, но роботы действовали полностью автономно. За каждым стояла команда студентов, разработавших алгоритмы поведения и адаптации.
Организатором турнира выступила компания Booster Robotics, а «мозгами» управляли студенты китайских университетов. Победителем стала команда THU Robotics из Университета Цинхуа, обыгравшая Китайский аграрный университет со счётом 5:3. Причём успех объяснялся не физической мощностью машин, а более продвинутыми алгоритмами.
Каждое движение робота на поле — результат сложных вычислений и адаптации к изменяющимся условиям. Подобные соревнования — не просто шоу, а полноценная лаборатория для тестирования ИИ-алгоритмов в реальном мире. По сути, это аналог ИИ в видеоиграх, только на настоящем поле.
CEO Booster Robotics Чен Хао заявил, что компания уже рассматривает возможность проведения матчей между роботами и людьми. Однако, по его словам, сначала нужно решить вопрос полной безопасности.
Что дальше?
Сегодня это скорее эксперимент и технологическая забава. Но именно с неуклюжих шагов начинаются большие прорывы. В будущем такие разработки могут найти применение далеко за пределами футбольного поля — от спасательных операций до развлечений и роботизированной помощи в быту.
Пока мы просто наблюдаем, как машины учатся. Но следующий этап может стать куда более захватывающим.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Новый планшет Oppo Pad SE отличается качественным экраном и большим аккумулятором. Он удобен как при домашнем использовании так и в путешествиях. Расскажем подробнее
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Состоялся первый футбольный матч между роботами робот футбол
Каждое движение робота на поле — результат сложных вычислений и адаптации к изменяющимся условиям.
Acer Swift Edge 14 AI с процессорами Intel Lunar Lake начал продаваться в Украине Acer Intel ноутбук события в Украине
Линейка ноутбуков Acer в Украине пополнилась новым ультрабуком Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) на платформе Intel Lunar Lake
Состоялся первый футбольный матч между роботами
CD-плеер ClearFrame с Bluetooth и USB-C стоит $200
Valve выпустила новый оверлей для Steam в Windows с показателем FPS
Изображения в PNG теперь будут поддерживать HDR и анимацию
Nothing Phone (3) стал первым флагманом компании
Vivo Watch 5 имеют ИИ-тренер, поддержку eSIM и автономность 14 дней
Insta360 Mic Air — беспроводной микрофон весом менее 8 г
Игровой контроллер Redmi для смартфонов работает до 10 часов
Android 16 будет предупреждать о фальшивых мобильных сетях