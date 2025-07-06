Состоялся первый футбольный матч между роботами

Пока одни спорят, отнимет ли ИИ у людей работу и душу, а Boston Dynamics продолжает удивлять трюками и акробатикой, в Китае состоялось менее зрелищное, но по-своему важное событие. Там прошёл первый футбольный матч между автономными гуманоидными роботами.

Никакой драмы, угроз или суперзрелищности — лишь маленькие, неуклюжие «машинки», напоминающие детей, которые только учатся ходить. Именно эта неуклюжесть и делала матч забавным, но за простотой происходящего скрывалась серьёзная технологическая работа.

Четыре команды, три робота в каждой

Матч прошёл по классическим футбольным правилам — хотя сама игра напоминала скорее мультфильм. Медленные реакции, попытки не упасть, случайные удары по мячу — всё это выглядело смешно, но роботы действовали полностью автономно. За каждым стояла команда студентов, разработавших алгоритмы поведения и адаптации.

Организатором турнира выступила компания Booster Robotics, а «мозгами» управ­ляли студенты китайских университетов. Победителем стала команда THU Robotics из Университета Цинхуа, обыгравшая Китайский аграрный университет со счётом 5:3. Причём успех объяснялся не физической мощностью машин, а более продвинутыми алгоритмами.

Каждое движение робота на поле — результат сложных вычислений и адаптации к изменяющимся условиям. Подобные соревнования — не просто шоу, а полноценная лаборатория для тестирования ИИ-алгоритмов в реальном мире. По сути, это аналог ИИ в видеоиграх, только на настоящем поле.

CEO Booster Robotics Чен Хао заявил, что компания уже рассматривает возможность проведения матчей между роботами и людьми. Однако, по его словам, сначала нужно решить вопрос полной безопасности.

Что дальше?

Сегодня это скорее эксперимент и технологическая забава. Но именно с неуклюжих шагов начинаются большие прорывы. В будущем такие разработки могут найти применение далеко за пределами футбольного поля — от спасательных операций до развлечений и роботизированной помощи в быту.

Пока мы просто наблюдаем, как машины учатся. Но следующий этап может стать куда более захватывающим.