Відбувся перший футбольний матч між роботами06.07.25
Поки одні сперечаються, чи забере ШІ у людей роботу і душу, а Boston Dynamics продовжує дивувати трюками та акробатикою, у Китаї відбулася менш видовищна, але по-своєму важлива подія. Там пройшов перший футбольний матч між автономними гуманоїдними роботами.
Жодної драми, погроз чи супервидовищності — лише маленькі, незграбні «машинки», що нагадують дітей, які тільки вчаться ходити. Саме ця незграбність і робила матч кумедним, але за простотою того, що відбувається, ховалася серйозна технологічна робота.
Чотири команди, три робота в кожній
Матч пройшов за класичними футбольними правилами — хоча сама гра нагадувала швидше за мультфільм. Повільні реакції, спроби не впасти, випадкові удари по м’ячу — це виглядало смішно, але роботи діяли повністю автономно. За кожним стояла команда студентів, які розробили алгоритми поведінки та адаптації.
Організатором турніру виступила компанія Booster Robotics, а “мозками” керували студенти китайських університетів. Переможцем стала команда THU Robotics з Університету Цінхуа, яка обіграла Китайський аграрний університет із рахунком 5:3. Причому успіх пояснювався не фізичною потужністю машин, а просунутими алгоритмами.
Кожен рух робота на полі – результат складних обчислень і адаптації до умов, що змінюються. Подібні змагання – не просто шоу, а повноцінна лабораторія для тестування ШІ-алгоритмів у реальному світі. По суті, це аналог ШІ у відеоіграх, лише на справжньому полі.
CEO Booster Robotics Чен Хао заявив, що компанія вже розглядає можливість проведення матчів між роботами та людьми. Проте, за його словами, спочатку потрібно вирішити питання щодо повної безпеки.
Що далі?
Сьогодні це скоріше експеримент та технологічна забава. Але саме з незграбних кроків розпочинаються великі прориви. У майбутньому такі розробки можуть знайти застосування далеко за межами футбольного поля — від рятувальних операцій до розваг та роботизованої допомоги у побуті.
Поки що ми просто спостерігаємо, як машини навчаються. Але наступний етап може стати значно захоплюючим.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Новий планшет Oppo Pad SE відрізняється якісним екраном та великим акумулятором. Він зручний як при домашньому використанні, так і в подорожах. Розкажемо докладніше
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Відбувся перший футбольний матч між роботами робот футбол
Кожен рух робота на полі – результат складних обчислень і адаптації до умов, що змінюються.
Acer Swift Edge 14 AI із процесорами Intel Lunar Lake почав продаватися в Україні Acer Intel ноутбук події в Україні
Лінійка ноутбуків Acer в Україні поповнилася новим ультрабуком Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) на платформі Intel Lunar Lake
Відбувся перший футбольний матч між роботами
CD-плеєр ClearFrame з Bluetooth та USB-C коштує $200
Valve випустила новий оверлей для Steam у Windows з показником FPS
Зображення в PNG тепер підтримуватимуть HDR та анімацію
Nothing Phone (3) став першим флагманом компанії
Vivo Watch 5 мають ШІ-тренер, підтримку eSIM та автономність 14 днів
Insta360 Mic Air – бездротовий мікрофон вагою менше 8 г
Ігровий контролер Redmi для смартфонів працює до 10 години
Android 16 попереджатиме про фальшиві мобільні мережі