Відбувся перший футбольний матч між роботами

Поки одні сперечаються, чи забере ШІ у людей роботу і душу, а Boston Dynamics продовжує дивувати трюками та акробатикою, у Китаї відбулася менш видовищна, але по-своєму важлива подія. Там пройшов перший футбольний матч між автономними гуманоїдними роботами.

Жодної драми, погроз чи супервидовищності — лише маленькі, незграбні «машинки», що нагадують дітей, які тільки вчаться ходити. Саме ця незграбність і робила матч кумедним, але за простотою того, що відбувається, ховалася серйозна технологічна робота.

Чотири команди, три робота в кожній

Матч пройшов за класичними футбольними правилами — хоча сама гра нагадувала швидше за мультфільм. Повільні реакції, спроби не впасти, випадкові удари по м’ячу — це виглядало смішно, але роботи діяли повністю автономно. За кожним стояла команда студентів, які розробили алгоритми поведінки та адаптації.

Організатором турніру виступила компанія Booster Robotics, а “мозками” керували студенти китайських університетів. Переможцем стала команда THU Robotics з Університету Цінхуа, яка обіграла Китайський аграрний університет із рахунком 5:3. Причому успіх пояснювався не фізичною потужністю машин, а просунутими алгоритмами.

Кожен рух робота на полі – результат складних обчислень і адаптації до умов, що змінюються. Подібні змагання – не просто шоу, а повноцінна лабораторія для тестування ШІ-алгоритмів у реальному світі. По суті, це аналог ШІ у відеоіграх, лише на справжньому полі.

CEO Booster Robotics Чен Хао заявив, що компанія вже розглядає можливість проведення матчів між роботами та людьми. Проте, за його словами, спочатку потрібно вирішити питання щодо повної безпеки.

Що далі?

Сьогодні це скоріше експеримент та технологічна забава. Але саме з незграбних кроків розпочинаються великі прориви. У майбутньому такі розробки можуть знайти застосування далеко за межами футбольного поля — від рятувальних операцій до розваг та роботизованої допомоги у побуті.

Поки що ми просто спостерігаємо, як машини навчаються. Але наступний етап може стати значно захоплюючим.