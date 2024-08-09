Sony PlayStation VR2 теперь может запускать игры с ПК через фирменный адаптер за $60

Sony PlayStation VR2 теперь официально поддерживает персональные компьютеры, что открывает новые возможности для ПК-геймеров. Для использования гарнитуры с компьютером требуется специальный адаптер, который можно приобрести в зарубежных магазинах по цене от 60 долларов. Кроме того, необходимо установить приложение PlayStation VR2 App, доступное для загрузки в Steam.

С этим обновлением владельцы PlayStation VR2 получили доступ к огромной библиотеке Steam, которая включает в себя тысячи VR-игр, таких как Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR. Однако не все функции гарнитуры доступны на ПК. Некоторые важные возможности, такие как HDR, отслеживание взгляда, адаптивные триггеры и тактильная обратная связь, пока не поддерживаются на компьютерах. Хотя Sony не исключает возможность их внедрения в будущем, на данный момент никакой конкретной информации о планах компании в этом направлении нет.

Sony PlayStation VR2 была выпущена в продажу в начале 2023 года и предлагает впечатляющие характеристики: разрешение 2000×2040 пикселей для каждого глаза, угол обзора 110° и частоту обновления 120 Гц. Гарнитура подключается через кабель USB Type-C, а рекомендованная цена начинается от 550 долларов.