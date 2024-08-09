Sony PlayStation VR2 тепер може запускати ігри з ПК через фірмовий адаптер за $60

Sony PlayStation VR2 тепер офіційно підтримує персональні комп’ютери, що відкриває нові можливості для геймерів. Для використання гарнітури з комп’ютером потрібен спеціальний адаптер, який можна придбати у закордонних магазинах за ціною від 60 доларів. Крім того, необхідно встановити програму PlayStation VR2 App, доступну для завантаження в Steam.

З цим оновленням власники PlayStation VR2 отримали доступ до величезної бібліотеки Steam, яка включає тисячі VR-ігор, таких як Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR. Однак, не всі функції гарнітури доступні на ПК. Деякі важливі можливості, такі як HDR, відстеження погляду, адаптивні тригери та тактильний зворотний зв’язок, поки не підтримуються на комп’ютерах. Хоча Sony не виключає можливість їх впровадження в майбутньому, на даний момент жодної конкретної інформації щодо планів компанії в цьому напрямі немає.

Sony PlayStation VR2 була випущена в продаж на початку 2023 року і пропонує вражаючі характеристики: роздільна здатність 2000×2040 пікселів для кожного ока, кут огляду 110 ° і частоту оновлення 120 Гц. Гарнітура підключається через кабель USB Type-C, а рекомендована ціна починається від 550 доларів.