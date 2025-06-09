Snapchat стал доступен на Apple Watch

Компания Snap представила приложение Snapchat для умных часов Apple Watch, расширив доступ к мессенджеру на устройствах с watchOS. Теперь владельцы часов смогут просматривать и отвечать на сообщения прямо с экрана носимого гаджета, не прибегая к смартфону.

На Apple Watch доступны все стандартные методы ввода текста: встроенная клавиатура, функция Scribble, позволяющая вводить буквы пальцем, а также голосовая диктовка. Помимо этого, поддерживается отправка эмодзи — так же, как и в других популярных мессенджерах для часов Apple.

Snap отмечает, что стремится сделать Snapchat удобным на всех устройствах, включая носимую электронику. Это заявление прозвучало на фоне того, что в последние годы многие крупные сервисы — среди них Slack, Facebook Messenger, Uber и Lyft — отказались от поддержки Apple Watch из-за высоких затрат и ограниченного спроса.

Выход приложения для часов продолжает курс на обновление Snapchat, начатый в 2024 году. Тогда платформа представила переработанный дизайн под названием Simple Snapchat и внедрила функции на базе искусственного интеллекта. Обновлённый интерфейс включает три основных вкладки: «Чат», «Камера» и «Для вас».

Snapchat объявил о масштабном обновлении своего дизайна впервые за долгие годы, представив интерфейс под названием «Simple Snapchat», а также новые функции, основанные на искусственном интеллекте. Обновленный интерфейс теперь включает три основные вкладки: «Чат», «Камера» и «Для вас».

Вкладка «Чат» объединяет такие функции, как Карта привязки, Истории и личные чаты, упрощая доступ к этим разделам.

Вкладка «Для вас» использует новую систему рекомендаций, которая показывает видео от друзей и предлагает персонализированные рекомендации контента.

Одним из главных нововведений стало появление новой AI-линзы под названием Grandparents, которая позволяет пользователям увидеть, как они будут выглядеть в старости. Эта линза доступна через вкладку Camera.

Кроме того, Snapchat добавил функцию AI Memories, которая представляет воспоминания в полноэкранном режиме, создавая коллажи и видеомиксы.

Подписчики сервиса Snapchat+ получили доступ к функции AI Snaps, которые создаются на основе технологии My Selfie, позволяя создавать уникальные AI-аватары, основанные на изображениях пользователей.